Gran Bretaña se titula en el Madison femenino en una accidentada carrera en Santiago

Fue una lucha con sobresaltos en una competencia que tuvo distintos percances que sacaron de pista a varias corredoras, y que terminó con seis equipos que no consiguieron finalizar.

La británicas Madelaine Leech y Katie Archibald sostuvieron una sólida estrategia con la que sumaron puntos en los sprints para finalizar en el primer lugar, pero se vieron favorecidas por el retiro de las neerlandesas que eran las líderes cuando faltaba un cuarto de recorrido.

Países Bajos iba al frente con 18 puntos y no pudieron terminar por una caída que dejó a la campeona Lorena Wiebes sin posibilidad de alcanzar su tercer título en Santiago, tras ganar la final del Scratch, en la primera fecha, y el Ómnium, el viernes.

Wiebes iba por su tercer oro hasta que un contacto con su compañera Lisa Belle las hizo desplomarse sin poder volver a la pista.

Gran Bretaña, ganadora de esta prueba en 2018 y 2023, había logrado un tercer lugar en el Mundial de Ballerup en 2024.

En el segundo lugar finalizó el equipo francés, integrado por Victoire Berteau y Marion Borras, que se sobrepuso a la caída de una de sus corredoras que pudo reincorporarse y terminar con 24 puntos para quedarse con la medalla de plata repitiendo el resultado de hace un año.

Fue la segunda presea plateada para Borras en Santiago que también llegó segunda, el viernes, en el Ómnium.

El bronce quedó en manos de Italia, con Chiara Consonni y Vittoria Guazzini, que sumaron 20 puntos para llegar en el tercer lugar.

La carrera tuvo varias caídas de corredoras incluyendo Australia, que pudo volver a la pista para ayudar a su compañera de equipo en una prueba que se corre en duetos.

Además de las neerlandesas quedaron sin finalizar los equipos de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Colombia y Chile.