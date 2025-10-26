Polideportivo

Artes Marciales Mixtas: Cristian “Masacre” Torres se corona en Brasil

El luchador paraguayo de artes marciales mixtas Cristian “Masacre” Torres (33 años) protagonizó una noche inolvidable en Río de Janeiro al consagrarse campeón del Shooto Brasil 133, uno de los eventos más prestigiosos del circuito sudamericano de MMA, disputado en la Arena Superior de la cidade maravilhosa.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 23:40
Cristian Ramón Torres Rosales (31/3/1992) levanta en alto la bandera paraguaya en el octágono internacional de Río de Janeiro.
Cristian Ramón Torres Rosales (31/3/1992) levanta en alto la bandera paraguaya en el octágono internacional de Río de Janeiro.Gentileza

El representante nacional se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto al experimentado brasileño Ciro “Bad Boy” Rodrigues, en un combate que, pese a algunos instantes de tensión en el inicio, fue claramente favorable al paraguayo, quien mostró potencia, determinación y una notable lectura de la pelea.

Lea más: Panteritas de bronce

Torres, fiel a su estilo desafiante y carismático, había prometido que vencería “para vengar la historia con sus propias manos”, y cumplió.

Antes y después del combate lanzó frases jocosas en guaraní, idioma en el que expresa su identidad y orgullo nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esa mezcla de humor y bravura, “Masacre” supo ganarse la atención del público brasileño y el respeto del ambiente del Shooto.

Tras su resonante triunfo, el guaraní dejó declaraciones que rápidamente se viralizaron: “Nosotros, los paraguayos, tenemos historia con los brasileños, y esta vez vine a conquistar Río de Janeiro solo con mis manos.

El brasileño no es bravo cuando está solo; lo es cuando está acompañado de un argentino y un uruguayo”, expresó entre risas, en alusión a la Guerra de la Triple Alianza. “Yo dije que Rodrigues en el segundo round iba a ser mío, y así fue. Ahora voy por el cinturón absoluto de los 84 kilos”.

El triunfo posiciona a Cristian como uno de los nombres más prometedores de la región, con la mirada puesta en un posible salto al UFC, la máxima vitrina mundial.