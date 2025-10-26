Artes Marciales Mixtas: Cristian “Masacre” Torres se corona en Brasil

El representante nacional se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto al experimentado brasileño Ciro “Bad Boy” Rodrigues, en un combate que, pese a algunos instantes de tensión en el inicio, fue claramente favorable al paraguayo, quien mostró potencia, determinación y una notable lectura de la pelea.

Torres, fiel a su estilo desafiante y carismático, había prometido que vencería “para vengar la historia con sus propias manos”, y cumplió.

Antes y después del combate lanzó frases jocosas en guaraní, idioma en el que expresa su identidad y orgullo nacional.

Con esa mezcla de humor y bravura, “Masacre” supo ganarse la atención del público brasileño y el respeto del ambiente del Shooto.

Tras su resonante triunfo, el guaraní dejó declaraciones que rápidamente se viralizaron: “Nosotros, los paraguayos, tenemos historia con los brasileños, y esta vez vine a conquistar Río de Janeiro solo con mis manos.

El brasileño no es bravo cuando está solo; lo es cuando está acompañado de un argentino y un uruguayo”, expresó entre risas, en alusión a la Guerra de la Triple Alianza. “Yo dije que Rodrigues en el segundo round iba a ser mío, y así fue. Ahora voy por el cinturón absoluto de los 84 kilos”.

El triunfo posiciona a Cristian como uno de los nombres más prometedores de la región, con la mirada puesta en un posible salto al UFC, la máxima vitrina mundial.