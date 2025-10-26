Atletismo: Grand Prix del Paraguay con medallas y récords

Luego de los exitosos eventos como el Campeonato Iberoamericano U18 y los Juegos Panamericano U23 en nuestra capital, ahora cerró de gran forma con el Grand Prix del Paraguay, competencia que atrajo a los mejores exponentes del atletismo sudamericano.

La posta 4x100 metros fue la sensación en el evento, donde Paraguay logró marcar 45.60 y batió así el récord nacional (era 45.80), las integrantes Larissa Noemí Báez, Macarena Giménez, Ruth Báez y la olímpica Xenia Noreen Hiebert. Argentina fue segunda, con 46.64. Y en el tercer puesto el seleccionado juvenil paraguayo fijó el récord u20 de su país con 48.96.

Las pruebas individuales de velocidad se vieron afectadas por el viento en contra. Entre los hombres se impuso el recordman paraguayo César Almirón, con 10.42 (viento -1,3), seguido por los argentinos Tomás Villegas (10.58), Daniel Londero (10.67) y Juan Ciampitti (10.74).

Y en damas, con viento desfavorable de 1,6ms, la ecuatoriana Nicole Caicedo ganó con 11.8, delante de la paraguaya Larissa Báez (11.95) y la peruana Paula Daruich (12.00).

Otros atletas paraguayos también demostraron un excelente nivel durante la jornada, destacándose los triunfos del campeón panamericano Junior Lars Flaming, en lanzamiento de jabalina; de Alexander Villalba, en salto de longitud, con un registro de 7,37 metros (viento a favor) –superando al brasileño Victor de Assis Ramos, que logró 7,31 metros–; de Jazmín Veloso, en jabalina femenina, con 42,75 m.

Ana Paula Argüello brilló con 14.32 segundos en los 100 metros con vallas y un salto de 5,75 metros en longitud.

En el caso de Flaming, el joven talento volvió a ratificar su vigencia con una marca de 71,07 m, mientras que su compatriota Lars Giovanni Díaz se ubicó segundo con 68,20, y el uruguayo Lautaro Techera completó el podio con 67,56 m, en una de las pruebas más disputadas del certamen.