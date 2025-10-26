Liga Sudamericana de Baloncesto: Debut de San José

El segundo representante de Paraguay en la Liga basketera, San José, compone el Grupo D junto a Regatas Corrientes y Pinheiros de Brasil, que abren este lunes la serie, a las 17:40.

Recordemos que Olimpia Kings también fue anfitrión en Pilar y consiguió su pasaporte a los cuartos de final.

* San José vs. Leones. El partido de los albicelestes contra Los Leones será este lunes a las 20:10, equipo campeón de la Liga Nacional de Básquetbol 2024 del certamen trasandino.

Si bien no conocemos mucho del team chileno, tiene en sus filas a refuerzos provenientes de EE.UU., Venezuela, Países Bajos y Rep. Dominicana.

Los “santos” enfrentarán mañana a Pinheiros y el miércoles a Regatas Corrientes, siempre a las 20:10, buscando el pase entre los ocho mejores del torneo.

Están clasificados a cuartos: CD Jorge Guzmán de Ecuador y Olimpia (Grupo A), Ferro de Argentina y Club Universitario de Sucre (B), Defensor de Uruguay y Corinthians de Brasil (C).

El Clausura local seguirá al culminar la participación de los paraguayos, Kings y San José, en la LSB.