Artes marciales: Buen rédito en el Mundial

En la edición de artes marciales estuvieron representados 12 países del orbe, con un excelente nivel, en la que los atletas componentes del Team Paraguay sacaron a relucir sus grandes dotes.
El equipo guaraní estuvo compuesto por seis competidores demostrando un alto nivel técnico, destacándose en la modalidad de luchas chinas (Shuai Jiao).
El más reluciente del equipo fue Juan Velázquez Pineda, que se colgó la presea de oro.
Otros medallistas del team fueron: Alberto Quiñónez, Dante Ibarra y José Domínguez, que fueron finalistas, consiguiendo preseas plateadas. David Cáceres quedó en el meritorio cuarto puesto.
Andrea Santa Cruz fue plata en Boxeo Chino Full Lei Tai. Dirigió el Team Paraguay el Shi Ye Arsenio Flores, titular de la Federación Paraguaya de Kung Fu y Artes Marciales Chinas.