Liga Sudamericana de Baloncesto: Caída santa

El torneo mas importante de la región a nivel de clubes de básquetbol tiene como anfitrión al equipo “santo”.

Esta serie se disputará hasta el viernes y avanzarán a la fase de cuartos de final los dos mejores.

En el juego de este lunes Deportivo San José inició peleando palmo a palmo al Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué trasandino, resignando el primer cuarto 16-22.

A partir del segundo chico los chilenos fueron mas contundentes: 22-13, 16-7 y 24-16.

* Regatas en overtime. En el duelo preliminar, Regatas Corrientes de Argentina le ganó en partidazo a Pinheiros de Brasil 77-75, recurriéndose al tiempo extra tras la paridad de 68-68 en tiempo normal.

Los parciales: 17-14, 21-19, 17-16, 13-19 y 9-7.

* Programación de hoy. Los partidos de la segunda fecha serán a las 17:40 Los Leones vs. Regatas y 20:10 San José vs. Pinheiros.

Mañana se cerrará esta serie, clasificando a los dos últimos clubes a los cuartos de final, tras los partidos Pinheiros vs. Los Leones y San José vs. Regatas.

Kings anfitrión

Olimpia Kings nuevamente será anfitrión de la LSB, esta vez del Grupo E de cuartos de final, junto a Ferro de Argentina, CD Jorge Guzmán de Ecuador y Universitario de Sucre, Bolivia.

Los partidos serán en el polideportivo de Capiatá, desde el vienes 7 al domingo 9 de noviembre próximos.