Liga Sudamericana de Baloncesto: Caída santa

San José sufrió una dura derrota en su debut en la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) en el Grupo D, que se inició este lunes en el polideportivo León Coundou, cayendo 84-52 frente a Los Leones de Chile. Este martes intentarán recuperarse frente al duro Pinheiros.

28 de octubre de 2025 - 00:16
Deportivo San José inició la Liga Sudamericana con derrota frente a Leones de Chile.
El torneo mas importante de la región a nivel de clubes de básquetbol tiene como anfitrión al equipo “santo”.

Esta serie se disputará hasta el viernes y avanzarán a la fase de cuartos de final los dos mejores.

En el juego de este lunes Deportivo San José inició peleando palmo a palmo al Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué trasandino, resignando el primer cuarto 16-22.

A partir del segundo chico los chilenos fueron mas contundentes: 22-13, 16-7 y 24-16.

* Regatas en overtime. En el duelo preliminar, Regatas Corrientes de Argentina le ganó en partidazo a Pinheiros de Brasil 77-75, recurriéndose al tiempo extra tras la paridad de 68-68 en tiempo normal.

Los parciales: 17-14, 21-19, 17-16, 13-19 y 9-7.

* Programación de hoy. Los partidos de la segunda fecha serán a las 17:40 Los Leones vs. Regatas y 20:10 San José vs. Pinheiros.

Mañana se cerrará esta serie, clasificando a los dos últimos clubes a los cuartos de final, tras los partidos Pinheiros vs. Los Leones y San José vs. Regatas.

Kings anfitrión

Olimpia Kings nuevamente será anfitrión de la LSB, esta vez del Grupo E de cuartos de final, junto a Ferro de Argentina, CD Jorge Guzmán de Ecuador y Universitario de Sucre, Bolivia.

Los partidos serán en el polideportivo de Capiatá, desde el vienes 7 al domingo 9 de noviembre próximos.