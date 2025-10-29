Liga Sudamericana de Baloncesto: San José derrota a Regatas y avanza

San José derrotó a los correntinos que bajaron al parquet ya clasificados en el evento basketero, jugando con esa tranquilidad y sin utilizar mucho a algunos titulares.

De todos modos fue un partido parejo hasta el final y la victoria permitió a San José clasificar como primero de su grupo, con 5 puntos, al igual que Regatas.

Los parciales: 24-24, 14-17, 21-21 y 22-15. El pívot americano Raven Barber de San José y el argentino Iván Gramajo fueron los máximos encestadores con 19 puntos.

En el cotejo preliminar, Pinheiros de Brasil se impuso por 96-55 a Los Leones de Chile, y se mantuvieron expectantes por el triunfo de Regatas, que podía clasificarlo a la siguiente fase.

En el camino a la clasificación, San José perdió 84-52 contra Los Leones en el debut del lunes.

El martes, los “santos” sacaron una gran victoria contra Pinheiros por 87-82 para ponerse a tiro de clasificación, dependiendo de sí mismos, lo que consiguió con el triunfo frente a Regatas.

Histórico para el baloncesto paraguayo

Olimpia Kings y San José, los dos representantes paraguayos en la LSB, hicieron historia al ponerse entre los 8 mejores de la región en la Liga Sudamericana.

Solo Paraguay y Argentina metieron dos equipos en la fase de cuartos de final.

Los Kings serán anfitriones nuevamente, del Grupo E, disputando los partidos contra Ferro de Argentina, CD Jorge Guzmán de Ecuador y Universitario de Sucre.

Los juegos de esta serie serán en el Polideportivo de Capiatá, del viernes 7 al domingo 9 de noviembre próximos.

En el Grupo F, con San José estarán Defensor de Uruguay, Corinthians de Brasil y Regatas Corrientes de Argentina.