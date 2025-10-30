Almada, en la cuerda floja

Nunca mejor dicho. Porque, en este caso, los vallisoletanos quedaron K.O ante un rival que, aunque sobre el papel llevaba todas las de perder, supo aprovechar la falta de gol de los visitantes y su mayor efectividad, en un partido en el que salieron a relucir todas las debilidades de los del técnico uruguayo.

Con muchos cambios en sus filas, el Real Valladolid no halló acomodo en el campo vasco, ni fútbol, tal y como reconoció el propio Almada tras la dolorosa e inesperada derrota copera, cuyas horas parecen contadas, con el Granada a punto de visitar el José Zorrilla en LaLiga Hypermotion.

Las redes sociales estallaron tras la eliminación, con un importante número de aficionados pidiendo la dimisión del uruguayo, o su destitución, amparándose en los negativos resultados de los últimos compromisos, más el refuerzo aportado por el pésimo planteamiento táctico en el duelo copero.

Los nuevos propietarios del Real Valladolid, Gabriel Solares y Enrique Uruñuela, llegaron a la capital del Pisuerga con ilusión y, sobre todo, con ganas de reconciliar a la afición con el club, puesto que esa relación se rompió con Ronaldo Nazário, sobre todo, tras el descenso a Segunda división.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero en ese intento de empezar todo desde cero, se apostó por un preparador, Guillermo Almada, sin ninguna experiencia en el fútbol español, como sucedió con su compatriota, Paulo Pezzolano, quien provocaría el inicio de la escisión entre seguidores y entidad.

Y por un director deportivo, Víctor Orta, que sí es poseedor de un conocimiento profundo de los jugadores, y que ha vestido de blanquivioletas a futbolistas con hambre de crecimiento, en unos casos, como Jaouab, Peter o Lachuer, y de enmienda, en otros, como Tenés o Iván Alejo, pero que no han podido demostrarlo sobre el terreno de juego.

El empecinamiento por mantener como referente ofensivo a un Latasa negado de cara al gol, ha sido merecedor de muchas críticas, pero Almada no quiere que pierda la confianza, y le ha sostenido en el once inicial, partido tras partido.

Otros, como Iván Alejo, el hijo pródigo que ha cumplido su sueño de jugar con el Real Valladolid, han dado la cara, o Ponceau, que ha tenido minutos de buen nivel. Pero lo cierto es que la orquesta no afina, o mejor dicho, no atina, ya que necesitan doce o trece ocasiones para marcar.

Y esa falta de efectividad les ha ido condenando, a pesar del dominio en la posesión del balón, dejando a Almada a los pies de los caballos, con un pie más fuera que dentro de la estructura blanquivioleta.

Habrá que ver si la nueva propiedad actúa con inmediatez, después del ridículo sufrido ante Portugalete, o si da otra oportunidad al uruguayo ante el conjunto andaluz en liga, para que pueda sacar algún as de la manga o un conejo de la chistera y sobrevivir a esta mala racha.