Más de 30 sedes se postulan para albergar partidos del Mundial de rugby de EE.UU. 2031

El rugby es un deporte minoritario en un país dominado por el football americano (NFL) y el baloncesto (NBA), pero los responsables esperan que el torneo de 2031 aumente su popularidad.

El anuncio del viernes se realizó en la cumbre United by Rugby, celebrada en Chicago, en vísperas del partido internacional entre Irlanda y Nueva Zelanda, que se disputará en el estadio Soldier Field de esta ciudad del estado de Illinois con todas las entradas agotadas.

Tras la conclusión de la fase inicial de la licitación, 27 ciudades y áreas, con un total de 33 sedes, han presentado cartas de intención. Entre los candidatos se encuentran Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

A finales del próximo año se elaborará una lista de aspirantes preseleccionados y World Rugby, órgano rector del deporte, tiene la intención de anunciar su elección definitiva tras la Copa del Mundo de 2027 en Australia.

“La respuesta entusiasta de todo Estados Unidos ha sido extraordinaria”, afirmó el director ejecutivo de World Rugby, Alan Gilpin.

“Estas ciudades y zonas no solo representan destinos deportivos emblemáticos, sino también comunidades de rugby nuevas, emergentes y ya existentes”, agregó.

Un portavoz de World Rugby declaró a la AFP que la intención no era intentar “conquistar América”, sino aprovechar el interés por este deporte entre diversas comunidades, como la afición irlandesa de Chicago. Incluso una pequeña parte del lucrativo mercado deportivo estadounidense transformaría las finanzas globales del rugby.

El Mundial de rugby es uno de los tantos eventos deportivos que el gigante americano albergará en los próximos años, tras el Mundial de fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028.