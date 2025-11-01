Campeón mundial en Francia: Actuación histórica de Paraguay en bochas

El Team Paraguay cerró una campaña soñada al conquistar dos medallas de oro y dos de plata, consolidando su crecimiento y confirmando que el país ya es una potencia emergente en esta disciplina.

Las preseas doradas llegaron de la mano de Thaila Kreuz, brillante campeona en individual femenino, y de la dupla mixta compuesta por Marcos Vinicius y Fernanda Schwingel, que también subió a lo más alto del podio.

En la gran final, Thaila se impuso con temple y precisión a la representante de Turquía por 10-7, luego de un duelo intenso y cargado de emoción.

En tanto, Marcos y Fernanda protagonizaron una definición electrizante ante Uruguay, que se resolvió en mano extra, con triunfo guaraní y un festejo que desató la alegría en toda la delegación paraguaya.

A las dos doradas se sumaron dos medallas de plata que completaron una producción histórica, reflejo del talento, la disciplina y la pasión con que los jóvenes paraguayos defienden los colores del país.

La comitiva nacional estuvo encabezada por el presidente de la Federación Paraguaya de Bochas, Alcides Acosta, y conformada por los atletas Marcus Schneider, Brahian Finkler, Thaila Kreuz y Fernanda Schwingel, bajo la dirección técnica del profesor Cleiton Ferreira.

El Mundial se desarrolló en Plaintel, localidad de unos 3.500 habitantes, ubicada en la región de Bretaña, al norte de Francia.

Este fue el tercer campeonato mundial consecutivo con presencia paraguaya, una muestra clara del crecimiento sostenido y del compromiso con la excelencia deportiva.

Paraguay volvió a dejar su huella en el mundo del Raffa Volo. Con garra, talento y corazón, nuestros jóvenes demostraron que el futuro de las bochas nacionales está más vivo que nunca.

Dos oros y dos platas: actuación histórica de la selección juvenil en Plaintel, Francia, donde volvió a imponerse la raza guaraní en las competencias internacionales.