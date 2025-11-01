Finales WTA: Rybakina vence a Anisimova

Elena Rybakina se pone por delante en la clasificación junto a la polaca Iga Swiatek, que previamente arrolló a la también estadounidense Madyson Keys.

En un choque sin precedentes, Rybakina retomó su actividad con su séptima victoria consecutiva. Siete saques directos y firme con el primer servicio, con el que solo cedió cuatro puntos, desarboló a la única debutante en las Finales WTA.

Anisimova solo resistió 58 minutos a Rybakina. La estadounidense careció de esa resistencia que ha marcado su temporada, premiada con los títulos WTA 1000 de Doha y Pekín y dos finales del Grand Slam.

En esta ocasión, en Riad, no pudo con Rybakina, que disfruta de un gran final de curso y el título en Ningbo. Rybakina, que selló su victoria 55 del año, lidera junto a Swiatek el cuarteto tras la primera jornada.

Previamente, la #2 del mundo, Iga Swiatek, logró un triunfo incontestable ante la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-2.

La polaca tardó una hora en batir a la séptima jugadora de la clasificación femenina, que volvió a las pistas después de más de dos meses, desde que perdió en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La jugadora de Varsovia, campeona en seis Grand Slam, este año en Wimbledon por primera vez, no dio opción alguna a su rival, lejos del nivel de la polaca. Swiatek incrementó su dominio sobre Madison Keys, campeona del Abierto de Australia, a la que venció por sexta vez en ocho enfrentamientos. EFE