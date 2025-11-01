El argentino Pablo Aimar recibe una camiseta del osasunista Aimar Oroz

“El fútbol une de tal manera que nos llamamos igual. Gracias por la camiseta, te mando un gran abrazo. Que sigas disfrutando y haciendo disfrutar”, dice el exjugador de River Plate, Valencia, Zaragoza o Benfica, entre otros.

Por su parte, el club navarro, en su publicación en X, destaca: “Aimar: dícese de una persona capaz de convertir el fútbol en arte a través de una creatividad que ilumina lo común hasta convertirlo en extraordinario”.

Agradable guiño para Aimar Oroz, un jugador que está a punto de volver tras un mes y medio lesionado. El jueves se ejercitó con sus compañeros, dejando abierta la puerta para estar el lunes con su equipo en Oviedo.