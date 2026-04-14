Se podría dar un paro de camioneros a nivel nacional porque no se logró el incremento de la carta flete

Los gremios del sector transportista advirtieron que se podría dar paro de camioneros a nivel nacional, debido a que no lograron que el Comité Técnico de Transporte Terrestre consensuara el reajuste de la carta flete. Este era uno de los reclamos de los camioneros a nivel país —la actualización de los costos operativos—, ya que, según las reiteradas denuncias, vienen trabajando a pérdida por la suba indiscriminada del combustible.

La tenencia de la carta flete es un documento obligatorio en el país, por disposición de la Dinatran, para el transporte terrestre de granos, oleaginosas y aceites de origen vegetal.

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Según explicó el director de la Dinatran, Luis Fernando González, el comité evaluó datos referenciales, y que estos sugieren mantener los valores actuales.

“El Comité evaluó datos referenciales, datos que siempre se manejan para estudiar el aumento de la carta flete. Pero no se dieron las condiciones técnicas para el aumento de la carta flete”, explicó González.

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Edgar Ortiz, representante de Camioneros del departamento del Guairá, cuestionó que los valores referenciales utilizados para fijar la tarifa provienen de estudios de hace varios meses, lo que —según afirmó— no refleja la realidad actual del sector. Indicó que el reciente aumento en el precio del combustible impacta directamente en los costos operativos.

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Mencionó que, si bien no se logró un acuerdo total, se consiguió el compromiso del Gobierno de avanzar en la trazabilidad de los fletes y en la revisión del costo operativo real.

“No pudimos obtener el 100% de lo que pedíamos, pero al menos se logró que se realicen los controles. Ahora vamos a reunirnos con los compañeros para definir qué acciones tomar. Podría darse una medida más fuerte, incluso a nivel nacional”, expresó.

Asimismo, denunció que persisten irregularidades en la aplicación de la carta flete, ya que algunas empresas fijan montos por debajo de lo establecido sin controles efectivos. En ese sentido, insistió en la necesidad de aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa.

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Las partes acordaron continuar las negociaciones en una próxima reunión, aún sin fecha definida, mientras el sector transportista mantiene latente la posibilidad de un paro nacional en reclamo de mejores condiciones.

Integrantes del Comité Técnico

El Comité Técnico de Transporte Terrestre, que estuvo integrado por representantes estatales de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de gremios de la producción, agroexportadoras, empresas transportistas e intermedias.