Baloncesto: De aperitivo, finales de Copa Comuneros

La serie por el cetro del Comuneros de baloncesto será al mejor de tres encuentros y el primer juego se anuncia para la noche de este lunes, desde las 20:30 en el polideportivo del Comando Logístico, la “casa” de Campoalto.

Los siguientes compromisos serán en Pedro Juan Caballero, en el estadio de la Federación Amambaiense, este jueves y de ser necesario tercer cotejo, el lunes 10 próximo.

La primera etapa del Comuneros fue un cuadrangular donde Amambay, Campoalto y San Alfonzo de Minga Guazú tuvieron 2 victorias y 1 derrota, pero los dos primeros terminaron con mejor saldo de goles, convirtiéndose en los finalistas.

El Club Ciudad Nueva, el cuarto protagonista, quedó último con 3 derrotas.

Los ciudenses se alzaron con el título en el Apertura del Comuneros, mientras los amambaienses fueron vicecampeones y ahora volverán a buscar el cetro.