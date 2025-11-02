Éxito total del Regional Fight

A pesar de la lluvia caída en la previa, el público respondió con una masiva presencia, llenando el recinto y viviendo una auténtica noche de moquete full, con combates vibrantes entre los mejores exponentes de la región.

El evento, organizado por MG Martial Arts, incluyó enfrentamientos de Muay Thai, Kick Boxing y Boxeo en categorías amateurs y por títulos regionales, con el aval de la Federación Paraguaya de Kick Boxing y Deportes de Combate.

Los representantes del Team MGM, anfitriones y protagonistas del certamen, brillaron con varias conquistas: Amin Lobo Miranda, campeón regional en Boxeo (57 kg); Erick Ojeda Colmán, campeón regional en Boxeo (70 kg); Yanina Candado, campeona regional en Kick Boxing (52 kg); Rudy César D’Guzmán Riveros González, campeón en Kick Light (60 kg); William Urbieta, Antonio Gómez y Fabiani Díaz, medallas de oro en sus respectivas categorías.

