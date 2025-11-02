Liga Evolución de fútbol playa: Los Pynandi dominan el Sur

El equipo albirrojo demostró toda su jerarquía, experiencia y dominio en cada presentación, imponiéndose con autoridad ante sus rivales y reafirmando por qué es una de las potencias del fútbol playa en Sudamérica.

Los Pynandi dieron una gran muestra de calidad en todos sus cotejos para quedarse como ganadores de la Zona Sur en la Liga Evolución de Fútbol Playa que se disputó en casa y ahora buscarán el tricampeonato en este certamen.

Los albirrojos se medirán contra Brasil, ganador de la Zona Norte, para dirimir el cetro absoluto.

Los pynandi fueron campeones de la Liga Evolución derrotando en 2023 y 2024, derrotando a la canarinha.

Triunfos contra Argentina

Este domingo, ya como campeones, los Sub 20 derrotaron 8-1 a los albicelestes y los mayores 2-0 para celebrar la supremacía Zona Sur con puntaje perfecto (24).

Los mayores, dirigidos por Joaquín Molas, se impusieron 2-0 con tantos de Néstor Medina y Thiago Barrios.

Los demás partidos fueron victorias de 3-2 contra Uruguay, 2-1 frente a Bolivia y 5-2 contra Chile.

* Categóricos juveniles. Los Sub20 Pynandi realizaron un impecable torneo y fueron categóricos en sus cotejos.

En el juego contra los albicelestes, los albirrojos dirigidos por Carlos Rojas golearon 8 a 1.

Los tantos fueron doblete de Thiago Barrios, Vidal Cáceres, Enzo Sánchez, Fabrizio Caballero, Alexandro Luraghi, el portero Alexander Prieto y Didier Cáceres.

Los chicos golearon 7-1 a Uruguay, 13-5 a Bolivia y 8-1 a Argentina. El rival mas obstinado fue Chile, al que los pynandi vencieron 3-1.