01 de noviembre de 2025 - 22:06

Hipismo: Broche de la Sexta Fecha

Mauricio Brizuela, de La Fortaleza, tuvo destacada actuación en la categoría 1.20.
Este domingo se desarrollará la segunda jornada correspondiente a la Sexta Fecha del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay en el RC4 Acá Carayá y surgirán los mejores. Organiza el Centro Ecuestre La Fortaleza.

Por ABC Color

En la principal categoría del evento de hipismo, en 1.20 metro, se ubicó primera Lucía de Brix de La Fortaleza con Cally For, seguida por Ricardo Schweizer y Nathanael Panza.

En 1.10 ganó Victoria Rulli Benítez del Rakiura con Otto, escoltada por Paloma Martins y Elías Meza.

En 1.00 metro: Grace Hicks del Rakiura con Margarita, flanqueada por Enrique Báez y Violeta Báez.

En Escuelas Mayores 0.90: Paloma Martins del CHP con Quiteria du Balou, Sub. Tte. Hernán Sanabria; Menores: Valeria Flores de Asocab de Polo, Viviani Pérez.

Escuelas Mayores 0.80: Nicole Zierz del Horse King Equitación con Cervanta, Carla Torres; Menores: Paula Ruiz de La Fortaleza con Spartan, Julieta Bordón.

Escuela Mayores 0.70: Ana Duarte de la Escuela Paraguaya de Equitación con Americana, Édgar Sarabia; Menores: Jimena Borja de La Fortaleza con Luna, Giuliano Schembori.

Podio de la categoría 0.70 del evento ecuestre en el RC4 Acá Carayá.
Escuela Mayores 0.60: Ana Cantero de la Escuela Paraguaya de Equitación con Americana, Janet García; Menores: Alejandra Samaniego de La Fortaleza con Chiquitita, Luka Vancorbeil.