Commanders sufre con las bajas de Jayden Daniels, Luke McCaffrey y Marshon Lattimore

"En el caso específico de Jayden no he parado de pensarlo y la verdad es que me equivoqué. Es culpa mía al 100 por ciento. También Marshon estará fuera el resto del año, lo mismo que Luke; ahora hay que arreglarlo, no será sencillo con tantas bajas, pero debemos empezar por algo", afirmó Dan Quinn, entrenador de los Commanders.

Quinn se refirió a Jayden Daniels, quien se dislocó el codo izquierdo en la derrota del domingo pasado de su equipo 38-14 ante los Seattle Seahawks, en una jugada del último periodo en la que su equipo ya no tenía tiempo para remontar, a pesar de lo cual mantuvo a su 'quarterback' titular en el juego.

"Vaya que vamos a extrañar a Jayden. Lo veo una y otra vez y sólo me queda aceptar mi responsabilidad", dijo el entrenador.

Además de Daniels, Washington también perdió al esquinero Marshon Lattimore, quien se rompió el ligamento cruzado anterior, y a Luke McCaffrey, receptor que se fracturó la clavícula.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tenemos la suerte de contar con este grupo de jugadores, aunque la reunión del equipo de hoy fue dura, pero debemos sobreponernos. Nos metimos en esto y tenemos que salir adelante", concluyó.

Los Commanders acumulan tres triunfos y seis derrotas y ocupan el tercer lugar en la división Este de la Conferencia Nacional, una situación difícil para llegar a 'playoffs' sin su pasador principal.

La jornada dominical también dejó estragos en otros equipos.

Los Angeles Chargers perdieron a su 'tackle' ofensivo Joe Alt, quien será sometido a una cirugía por la lesión en el tobillo que padeció en la victoria 27-20 sobre los Titans.

En Green Bay, Packers, además de caer de manera sorpresiva 13-16 ante Carolina Panthers, perdió por lo que queda del año a Tucker Kraft, su ala cerrada, por rotura del ligamento cruzado anterior.

Houston Texans, que cayó por 18-15 ante Denver Broncos, anunció que CJ Stroud, su 'quarterback' titular, se mantiene en protocolo de conmoción cerebral por el golpe que sufrió en ese juego.

En Cincinnati, el ala defensiva Dayo Odeyingbo, de Chicago Bears, también quedó fuera de la temporada por la rotura del tendón de Aquiles durante el triunfo por 42-47 sobre Bengals.