03 de noviembre de 2025 - 20:36

Libertadores Femenina de Futsal: Colonial gana y se ilusiona

Sport Colonial se impuso 2-1 a Universidad de Chile y sigue en camino.
El club Sport Colonial, representante paraguayo en la Libertadores Futsal Femenina consiguió este lunes una importante victoria de 2-1 sobre Universidad de Chile, reponiéndose a la derrota en el debut y está con chances de avanzar a la siguiente fase si cosecha mas victorias.

Por ABC Color

Colonial medirá este martes a PKS Futsal de Ecuador (18:00) por el torneo de futsal se disputa en el Complejo SUMA, en Luque.

En el juego de este lunes, las auriazules fueron efectivas en el primer tiempo llegando a los goles por medio de Cinthia Arévalo y Jazmín Armoa para aguantar la presión trasandina en el segundo tiempo.

* Resultados de ayer. Por el Grupo A, Peñarol se despachó con goleada de 4-0 contra el boliviano Víctor Muriel. Por el Grupo B, Taboão Magnus goleó 6-0 a Deportivo JAP de Perú y All Boys de Argentina le ganó 2-1 a Tigres de Venezuela.

* Posiciones. Cumplidas tres fechas, las posiciones en el Grupo A: Peñarol 7 puntos, Universidad de Chile 4, PKS y Colonial 3, Muriel 0.

Grupo B: Magnus 6 puntos, Talentos y All Boys 4, Tigres 3, JAP 0.

* Fecha 4. Los juegos de este martes son:

12:00 All Boys vs. Deportivo JAP,

14:00 Talentos vs. Magnus,

16:00 Víctor Muriel vs. U. de Chile,

18:00 PKS Futsal vs. Sport Colonial. Libres: Peñarol y Tigres.