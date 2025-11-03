Libertadores Femenina de Futsal: Colonial gana y se ilusiona

Colonial medirá este martes a PKS Futsal de Ecuador (18:00) por el torneo de futsal se disputa en el Complejo SUMA, en Luque.
En el juego de este lunes, las auriazules fueron efectivas en el primer tiempo llegando a los goles por medio de Cinthia Arévalo y Jazmín Armoa para aguantar la presión trasandina en el segundo tiempo.
* Resultados de ayer. Por el Grupo A, Peñarol se despachó con goleada de 4-0 contra el boliviano Víctor Muriel. Por el Grupo B, Taboão Magnus goleó 6-0 a Deportivo JAP de Perú y All Boys de Argentina le ganó 2-1 a Tigres de Venezuela.
* Posiciones. Cumplidas tres fechas, las posiciones en el Grupo A: Peñarol 7 puntos, Universidad de Chile 4, PKS y Colonial 3, Muriel 0.
Grupo B: Magnus 6 puntos, Talentos y All Boys 4, Tigres 3, JAP 0.
* Fecha 4. Los juegos de este martes son:
12:00 All Boys vs. Deportivo JAP,
14:00 Talentos vs. Magnus,
16:00 Víctor Muriel vs. U. de Chile,
18:00 PKS Futsal vs. Sport Colonial. Libres: Peñarol y Tigres.