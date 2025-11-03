Liga Sudamericana de Baloncesto: Kings y Santos, anfitriones de nuevo

Los Kings clasificaron como escoltas del CD Jorge Guzmán de Ecuador, tras disputar el Grupo A del torneo regional de básquetbol en el polideportivo “Roberto Cabañas” de Pilar.
Por su parte, San José hizo su trabajo en el “León Coundou” para ser primero en el Grupo D, al tener igual puntaje que Regatas Corrientes (2 victorias y 1 derrota) pero con la ventaja por haberle derrotado a los argentinos en el último juego.
Kings inician ruta el viernes
Olimpia iniciará el camino hacia el cuadrangular semifinal de la LSB este viernes, enfrentando al Universitario de Sucre, Bolivia, a las 20:40.
Antes jugarán Ferro de Argentina vs. Jorge Guzmán de Ecuador, a las 17:40.
El sábado, los Kings van contra el CD Jorge Guzmán y al cierre, el domingo enfrentarán a Ferrocarril, ambos a las 20:40.
Santos juegan desde el 14
Deportivo San José iniciará su participación en octavos el viernes 14, jugando contra el Defensor Sporting de Uruguay, a las 20:10.
Abrirán esta serie el Corinthians de Brasil y Regatas Corrientes, a las 17:10.
El sábado, los santos jugarán contra Corinthians y el domingo cerrarán este grupo contra Regatas Corrientes, ambos cotejos a las 19:40.