03 de noviembre de 2025 - 00:14

San José suma otra estrella en el rugby

Festejo de todos los componentes de San José con el trofeo del torneo Clausura de la URP.
San José Rugby & Hockey Club volvió a escribir una página dorada en la historia del rugby nacional al derrotar al Club Universitario de Rugby de Asunción (Curda) por 23-16 y consagrarse campeón del torneo Clausura 2025 de la Unión de Rugby del Paraguay (URP).

Por ABC Color

La gran final se disputó el sábado en el estadio Héroes de Curupayty, dentro del predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El encuentro fue intenso y de alto voltaje. San José impuso su estilo desde el arranque, con una defensa sólida y un ataque efectivo que supo aprovechar los momentos clave del partido para marcar la diferencia ante un Curda que nunca bajó los brazos y mantuvo el suspenso hasta el final.

Con esta victoria, el conjunto azul y blanco sumó una nueva estrella a su palmarés, consolidando una hegemonía imponente en el rugby paraguayo: bicacampeón consecutivo, tras quedarse con los torneos Apertura y ahora el Clausura 2025.

Las alineaciones de los equipos, Curda: Claudio Jariton, Lucas Otaño, Martín Sitjar, Mariano Garcete, Juan Heisecke, Camilo Orrego, Álvaro Allo, Marcos Riquelme, Diego Miño, Facundo Argaña, Arturo López, Ignacio Cuevas, Gianfranco Parodi, Facundo Paiva y Horacio Agüero. Head Coach: Marcelo Gómez.

San José: Marcelo Fretes, Agustín Benítez, Rodolfo Rivadeneira, Ignacio Martínez, Nahuel Kacerosky, Bruno Gorostiaga, Francisco Bareiro, Ariel Núñez, Gonzalo Bareiro, Joaquín Lamas, Juan González, Rafael Bareiro, Ramiro Amarilla, Ignacio González y Gastón Gibernau. Head Coach: Eduardo Panceri.

En la Pre Intermedia Old King Club (OKC) se llevó el título al derrotar 20-7 a Área 1 de Ciudad del Este y en las formativas Curda se consagró en M17 y M15; Área 1 en M15 Desarrollo y el Santa Clara en la M14.