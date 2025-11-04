Baloncesto: Amambay toma la ventaja en la serie en la Copa Comuneros

En el partido disputado el lunes, los norteños se impusieron por 77-64 a los capitalinos y ahora se encuentran a un partido de celebrar el título del Comuneros.

La Copa Estadio Comuneros es el torneo de segundo nivel del baloncesto, pues lo disputan los equipos que no consiguieron avanzar a la segunda etapa del torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto, que es el Top 4.

El torneo del segundo escalafón lo disputaron, además de los finalistas, el San Alfonzo de Minga Guazú y el Club Atlético Ciudad Nueva.

Sportivo Luqueño había quedado fuera del certamen por ser el noveno y último en la tabla de clasificaciones en la primera etapa del Clausura.

En cuanto al juego de este lunes, Campoalto fue local en el polideportivo del Comando Logístico, donde Amambay se impuso con parciales de 15-11, 19-19, 23-15 y 20-19.

El capitán amambaiense fue el máximo encestador con 20 puntos, mientras entre los “colegiales” sobresalió Giuliano Girett con 15.

El siguiente partido se disputará mañana, en el estadio de la Federación Amambaiense de Básquetbol, en Pedro Juan Caballero.

Si hay necesidad de tercer partido, será nuevamente en el norte, el lunes, ya que Amambay tuvo mejores ratios que Campoalto en el cuadrangular rueda única de la fase previa, en este Clausura del Comuneros.

El campeón de la primera copa Comuneros, el Apertura 2025, fue Ciudad Nueva, que se impuso precisamente a los amambaienses.