07 de noviembre de 2025 - 22:58

Hipismo: Competencia FEI Dressage

Práctica de jinetes en la víspera al dressage, que se inicia hoy.
Práctica de jinetes en la víspera al dressage, que se inicia hoy. Pedro Gonzalez

Este sábado se desarrollará la Competencia FEI Dressage World Challenge Season 2025 en el Club Hípico Paraguayo, organizado por la Federación Ecuestre del Paraguay (Fedepa) conjuntamente con el citado club.

Por ABC Color

La competencia de dressage (adiestramiento) de este sábado tiene inscriptos a cinco participantes que estarán mostrando sus destrezas en esta especialidad propiciada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

* Programa de la fecha. Este es el programa de la jornada sabatina:

8:00 Inspección veterinaria,

9:30 Ramona Eugster, con Evalon, en la categoría Senior II; 9:50 Regine Reda, con Escoteiro HI, en Senior II;

10:15 Giovanna Santi, con Ídolo, en Youth;

11:00 Daniela Maldonado, con Pimboli Das Castanholas, en Senior I, y

11:30 Marlies Christel Herrera, con Ídolo, en Senior I.

Luego se realizará la premiación a los mejores y la discusión general, como se acostumbre en este evento.

* Jornada de cierre. Mañana se estará viviendo la última jornada de adiestramiento, en el Hípico. Será la Competencia Nacional de Adiestramiento, a partir de las 8:30. Arbitrarán el evento el juez internacional Max Piraíno FEI 3* y juez nacional Carlos Castro.