Hipismo: Competencia FEI Dressage

La competencia de dressage (adiestramiento) de este sábado tiene inscriptos a cinco participantes que estarán mostrando sus destrezas en esta especialidad propiciada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Lea mas: Dressage en el CHP

* Programa de la fecha. Este es el programa de la jornada sabatina:

8:00 Inspección veterinaria,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

9:30 Ramona Eugster, con Evalon, en la categoría Senior II; 9:50 Regine Reda, con Escoteiro HI, en Senior II;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

10:15 Giovanna Santi, con Ídolo, en Youth;

11:00 Daniela Maldonado, con Pimboli Das Castanholas, en Senior I, y

11:30 Marlies Christel Herrera, con Ídolo, en Senior I.

Luego se realizará la premiación a los mejores y la discusión general, como se acostumbre en este evento.

* Jornada de cierre. Mañana se estará viviendo la última jornada de adiestramiento, en el Hípico. Será la Competencia Nacional de Adiestramiento, a partir de las 8:30. Arbitrarán el evento el juez internacional Max Piraíno FEI 3* y juez nacional Carlos Castro.