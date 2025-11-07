Polideportivo
07 de noviembre de 2025 - 23:03

Libertadores de futsal FIFA: Magnus se impone a Colonial y va a la final

Colonial se las verá de nuevo con Peñarol, ahora por el bronce.
El Taboão Magnus de Brasil goleó este viernes 8-1 a Sport Colonial por las semifinales de la Libertadores Femenina de Futsal, que se disputa en el Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque. Este sábado pelearán por el bronce las auriazules contra Peñarol de Uruguay.

Por ABC Color

En el juego de este viernes el team brasileño fue muy superior a las paraguayas para avanzar a las finales del torneo de futsal y enfrentarse a All Boys de Argentina, que venció a Peñarol 3-2 en la otra semifinal del torneo.

* Otros resultados. En otros cotejos del viernes, Tigres Futsal de Venezuela se quedó con el séptimo lugar al vencer desde el punto penal a Universidad de Chile.

En tiempo normal el partido concluyó 3-3 y en penales ganaron las petroleras 4-2.

PKS Futsal de Ecuador se impuso 5-1 al Deportivo JAP de Perú, para ubicarse en el noveno lugar.

* Programa de este sábado. Desde el mediodía se estarán disputando los partidos por la última jornada del certamen.

A las 12:00 Víctor Muriel de Bolivia se enfrentará a Talentos de Colombia, por el quinto puesto;

15:00 Sport Colonial vs. Peñarol, por el tercer lugar;

18:00 Magnus vs. All Boys, por el título.