Libertadores de futsal FIFA: Magnus se impone a Colonial y va a la final

En el juego de este viernes el team brasileño fue muy superior a las paraguayas para avanzar a las finales del torneo de futsal y enfrentarse a All Boys de Argentina, que venció a Peñarol 3-2 en la otra semifinal del torneo.
Lea mas: Colonial enfrenta al favorito Magnus de Brasil
* Otros resultados. En otros cotejos del viernes, Tigres Futsal de Venezuela se quedó con el séptimo lugar al vencer desde el punto penal a Universidad de Chile.
En tiempo normal el partido concluyó 3-3 y en penales ganaron las petroleras 4-2.
PKS Futsal de Ecuador se impuso 5-1 al Deportivo JAP de Perú, para ubicarse en el noveno lugar.
* Programa de este sábado. Desde el mediodía se estarán disputando los partidos por la última jornada del certamen.
A las 12:00 Víctor Muriel de Bolivia se enfrentará a Talentos de Colombia, por el quinto puesto;
15:00 Sport Colonial vs. Peñarol, por el tercer lugar;
18:00 Magnus vs. All Boys, por el título.