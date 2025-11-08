Hipismo: Se cierran jornadas de Dressage

Este sábado se realizó la Competencia FEI Dressage World Challenge Season 2025. Con dos participantes en Senior II, la amazona Regine Reda, con Escoteiro, quedó primera, seguida por Ramona Eugster, con Evalon en el certamen de hipismo.

En Senior I hubo dos concursantes, quedando primera Daniela Maldonado, con Pimboli, escoltada por Marlies Christel Herrera, con su montado Ídolo.

En Youth participó sola Giovanna Santi, con Ídolo. La mejor presentación fue para Evalon.

Broche nacional

Este domingo se realizará la Competencia Nacional de Adiestramiento, iniciando la Mini Escuela, a las 8:00, seguida por los Novicios, Primer al Cuarto Nivel, San Jorge, Intermedia I, Paraecuestre Grado II y Freestyle.