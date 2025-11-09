Polideportivo
09 de noviembre de 2025 - 22:58

Balonmano: Mes de compromisos internacionales

Los varones se preparan para los Bolivarianos en Perú.
Las selecciones de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH) tienen varios compromisos este mes, como la participación de las guerreras en el mundial de Europa.

Por ABC Color

También nuestro país vuelve a ser sede del hándbol internacional como tantas veces en los últimos años.

En el calendario figura en primer término el Campeonato SCA Juvenil Femenino (U18), que arrancará el 17 del corriente en el SND Arena. Participarán 9 selecciones: Brasil, Perú y Costa Rica (Grupo A), Argentina, Guatemala y Venezuela (B), Chile, Uruguay y Paraguay (C).

Los muchachos albirrojos serán protagonistas de los Juegos Bolivarianos Ayacucho/Lima, del 22 de este mes al 7 de diciembre en el país incaico, mientras las guerreras se vieron obligadas a descabalgar porque la organización no consiguió la cantidad mínima de selecciones.

Las guerreras jugarán el Mundial de Países Bajos/Alemania del 28 de este mes al 15 de diciembre próximo.

* Para el 2026. Por otra parte, en enero serán los SCA Junior Femenino (U20) y Senior Masculino, ambos en nuestro país.