Balonmano: Las Guerreras fijan su mirada en el Mundial

Mientras las mundialista del hándbol intensifican los entrenamientos, las guerras de los Bolivarianos tuvieron que descargar sus maletas, quedando en el intento la misión de conquistar el tricampeonato en Perú.

* Lista confirmada. La entrenadora del team de las guerreras Marizza Faría ya confirmó la lista de las 16 convocadas para representar al país en la cita mundialista: Fernanda Insfrán, Delyne Leiva, Brenda Torres, Ariana Portillo, Jazmín Mendoza, Gissela González, Fátima Ocampos, Fátima Acuña, Paula Fernández, María Machuca, Sabrina Fiore, Jessica Fleitas, Maggie Lugo, Milagros Samaniego, Valheria Valdovinos y Fiorella Enriquez. El mundial se llevará a cabo del 26 de este mes al 14 de diciembre.

Las guerreras participarán en su sexto mundial, el tercero en forma consecutiva con la actual administración de la Confederación Paraguaya de Handball. La mejor ubicación de las chicas fue en Dinamarca/Noruega/Suecia 2023, donde quedaron en el puesto 29° entre 32 selecciones del orbe.

Los muchachos, en Perú

En cuanto al certamen regional, la organización de los Bolivarianos, que se inician el 22 de este mes, había comunicado que no había suficiente cantidad de seleccionados nacionales para la rama femenina.

No obstante, los muchachos de la albirroja están anotados y siguen practicando preparándose para el torneo que se hará en Perú pues serán quienes llevarán el estandarte tricolor en las justas de Ayacucho y Lima.