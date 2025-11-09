Golf: Valentina Benítez, campeona sudamericana

En la categoría Girls 8 & Under, la representante guaraní exhibió solidez y madurez competitiva cerrando una gran actuación con tarjetas de 38, 40 y 35 golpes, esta última la mejor ronda individual del certamen.

El podio lo completaron Verheyen, con 116 (+8) y la estadounidense D’Annah Lundwright, con 120 (+12). Este título marca un nuevo hito en la carrera de Benítez, quien se tomó revancha del subcampeonato del año anterior y ratifica su condición de promesa del golf juvenil sudamericano.

El triunfo de Benítez refleja el crecimiento del golf formativo paraguayo, respaldado por un trabajo sostenido de academias y entrenadores locales que impulsan a jóvenes talentos a competir de igual a igual con figuras internacionales.

