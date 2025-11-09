Hipismo: Días de lección

Precisamente las actividades ecuestres se desarrollaron en la pista de textil del CHP.

Lea mas: Se cierran jornadas de Dressage

Los resultados

Los resultados de la Competencia Nacional de Adiestramiento 2025 que se realizó este domingo en el Hípico fueron:

Escuela Menor: 1ª Nathaly Muñoz con su montado Zeus M, 2ª Victoria Royg, ambas del Centro Ecuestre La Fortaleza;

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Primer Nivel: 1ª Marlies Cristel Herrera del CHP con Ídolo, 2ª Daniela Maldonado, 3ª Giovanna Santi;

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Novicios Mayor: 1ª Lina Mencke de la Asocab con Cedriz Z, 2ª Aracelli Páez;

Cuarto Nivel: Ramona Eugster con Evalon, 2ª Regine Reda con Escoteiro HI, ambas del Haras Castanholas;

* Kür Freestyle. El Kür es una prueba de estilo libre con música y los jueces califican la ejecución, dificultad y la armonía entre jinete, caballo y la música.

Primeros lugares: Ramona Eugster del Castanholas con Evalon, Aracelli Páez del CHP con Joelito y Victoria Royg de La Fortaleza con Abraham;

Escoltas: Regine Reda con Escoteiro HI y Nathaly Muñoz.

Las actividades de esta semana de adiestramiento se iniciaron el viernes con las inspecciones veterinarias, mientras el sábado se llevó a cabo la Competencia FEI Dressage Challenge Season 2025.