Liga Sudamericana de Baloncesto: Los Kings, al Final Four

Las finales del torneo de básquetbol se disputarán el 6 y 7 de diciembre en sede a definir.

En la noche de este domingo, en partido de clasificados, los Kings cayeron 89-72 contra Ferrocarril Oeste de Argentina, que quedó primero del grupo y jugará contra el segundo del Grupo F.

En el primer partido dominguero, de mero cumplimiento, CD Jorge Guzmán de Ecuador se impuso 76-55 a Universitario de Sucre, Bolivia.

En puertas está la disputa del Grupo F, desde el viernes, con San José de anfitrión en la serie que comparte con Regatas Corrientes de Argentina, Corinthians de Brasil y Defensor Sporting de Uruguay.

En el peculiar sistema de campeonato de esta temporada se disputaron primeramente la fase grupal con 16 clubes distribuidos en 4 series, dos de las cuales se jugaron en nuestro país, siendo los Kings locales en Pilar y San José en su casa.

Clasificaron 8 clubes a estos dos cuadrangulares semifinales, donde los Kings fueron anfitriones en el hermoso polideportivo de la Cooperativa Capiatá.

Para avanzar a las finales los franjeados se impusieron al Universitario por 109 a 65, el viernes. El sábado lograron la clasificación a la final en forma sensacional, con doble de Édgar “Titi” Riveros en el último segundo, para imponerse 93-92 al ecuatoriano CD Jorge Guzmán.

La tercera y última etapa será el Final Four, cuadrangular final, donde se trenzarán en forma cruzada los primeros contra los segundos de los grupos.

Por ahora, Ferro es primero y los Kings segundos, y esperan a los clasificados de la serie que se disputará del viernes al domingo en el “León Coundou”.