Tiro con arco: Paraguayos se destacan en El Salvador

En la clasificación individual, Janeth Alelí Cañete se alzó con la medalla de oro, demostrando solidez y precisión a lo largo de toda la competencia.

Lea más: Hipismo: Días de lección

Por su parte, Mauricio Mora obtuvo la medalla de plata, tras un ajustado desempate que reflejó la paridad y el alto nivel técnico del certamen.

Además, ambos atletas unieron fuerzas en la modalidad de equipo mixto, logrando una medalla de plata más para Paraguay, consolidando así una destacada actuación general en territorio salvadoreño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paralelamente, del 1 al 7 de noviembre se llevó a cabo el Campamento de Desarrollo de Categorías Inferiores, organizado con el aval de World Archery Américas y World Archery, una iniciativa orientada al fortalecimiento y formación de nuevos talentos de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación paraguaya agradeció el apoyo y la hospitalidad de la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco (Festa), así como el acompañamiento de las entidades internacionales que respaldaron este importante evento para el desarrollo del tiro con arco continental.

Esta disciplina si bien no es una potencia en nuestro país, está creciendo a pasos agigantados luego de su estreno en el los Juegos Odesur 2022 y su consolidación en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025.