Baloncesto 3x3: Aprestos para AmeriCup en México

Las chicas se encuentran en el qualifying de clasificación del torneo de basket, único grupo y jugarán sus cotejos el 27 de los corrientes, a las 10:50 contra Uruguay, a las 12:40 enfrentará a Ecuador y a las 15:20 a Venezuela.

Los muchachos participarán en el qualifying llave C, y el mismo día se enfrentarán a las 14:55 a Haití, a las 15:45 a Ecuador y finalmente, a las 18:35 a Venezuela.

Las principales reglas del basket 3x3 son: Los equipos tienen 4 jugadores, uno de ellos es suplente, se juega a media cancha con partidos de 10 minutos o 21 puntos, con posesión de 12 segundos y es necesario salir de la línea de triple para atacar la canasta.

Open COP 3x3

El team seleccionado masculino se consagró campeón del Open 3x3 Series que se disputó este domingo en la cancha del COP con la participación de 14 equipos.

En la dirección técnica estuvo Ariel Rearte.

Olimpia Queens y San José definen cupo finalista

En la noche del martes se puede definir el segundo cupo de finalista del torneo femenino de Primera, con el juego entre Olimpia Queens y Deportivo San José.

De ganar las “santas” avanzarán para disputar el título contra Félix Pérez Cardozo, que se impuso en los dos cotejos a Sol de América.

El partido entre las franjeadas y albicelestes será a las 20:30 en el Polideportivo de las Fuerzas Armadas.

El primer partido ganó San José, 74-70 en el “León Coundou”. Si gana Olimpia habrá tercer partido.

En la otra serie semifinal al mejor de tres, las Rojas de Villa Morra se impusieron 108-60 y 99-46 contra las solenses.