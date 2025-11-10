Polideportivo
10 de noviembre de 2025

Futsal FIFA: Selección con amistosos contra Chile previos a los Bolivarianos

La selección albirroja tiene dos amistosos contra Chile, con miras a su participación en los Juegos Bolivarianos de Perú, este mes.
La selección paraguaya disputará este martes uno de los dos juegos amistosos contra Chile, en el marco del operativo Juegos Bolivarianos Ayacucho/Lima 2025, que se disputará desde 27 de este mes.

Por ABC Color

Los partidos de futsal entre la albirroja y la roja serán este martes y el jueves, con distintos escenarios.

El partido de este martes se jugará en el Complejo Deportivo del Comité Olímpico Paraguayo, Luque, a las 20:00.

El partido 2 contra los trasandinos será el jueves en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, a las 20:30.

* Convocados. Para estos juegos internacionales están convocados los siguientes atletas:

Marcio Ramírez, Ígor Insfrán y Tobías Velázquez (porteros); Fabricio Vera, Luciano Luraghi, Alex López, Nicolás Zaffe, Gustavo Lugo, Santino Franco, Alcides Giménez, Marcos Solís, Robert Gamarra, Diego Poggi y Emerson Méndez. Entrenador: Carlos Chilavert.