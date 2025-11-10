Futsal FIFA: Selección con amistosos contra Chile previos a los Bolivarianos

Los partidos de futsal entre la albirroja y la roja serán este martes y el jueves, con distintos escenarios.
El partido de este martes se jugará en el Complejo Deportivo del Comité Olímpico Paraguayo, Luque, a las 20:00.
El partido 2 contra los trasandinos será el jueves en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, a las 20:30.
* Convocados. Para estos juegos internacionales están convocados los siguientes atletas:
Marcio Ramírez, Ígor Insfrán y Tobías Velázquez (porteros); Fabricio Vera, Luciano Luraghi, Alex López, Nicolás Zaffe, Gustavo Lugo, Santino Franco, Alcides Giménez, Marcos Solís, Robert Gamarra, Diego Poggi y Emerson Méndez. Entrenador: Carlos Chilavert.