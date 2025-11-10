Juegos Bolivarianos 2025: Team Paraguay de atletismo, listo para el desafío

El equipo nacional estará conformado por ocho atletas que competirán en distintas modalidades de pista y campo.
En las pruebas de velocidad, fueron convocadas Xenia Hiebert y Macarena Giménez para los 100 metros llanos y la posta 4x100 m mixta, mientras que César Almirón y Alexis Wolk participarán en los 200 metros, además de integrar las postas 4x100 m y 4x100 m mixtas.
Completan el plantel de relevos Fredy Maidana y Gustavo Mongelós, quienes formarán parte de la posta masculina 4x100 metros.
En tanto, Lars Flaming, campeón panamericanos Junior, competirá en lanzamiento de jabalina, y Camden Gilmore lo hará en los 1500 metros llanos, pruebas en las que Paraguay buscará destacarse con nuevas marcas personales.
La presencia paraguaya en los Juegos Bolivarianos 2025, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú), representa una oportunidad clave para proyectar a los jóvenes talentos del atletismo nacional hacia nuevas competencias internacionales.