Fisicoculturismo: Gran cosecha de medallas

Los destacados Overall: Juan Ávalos (Mens Challenger), Christian Vera (Classic), Bruno Benítez (Culturismo Sr).

Lea más: Vallejo, entre los clasificados a octavos

Oro: Juan Ávalos (Mens Oficial y Mens), Marcos Vaesken (Mens), Fabio Coronel (Mens Máster), Christian Vera (Classic), Bruno Benítez (Culturismo Máster y Culturismo Sr), Paz Mosqueira (Wellness Junior), Nancy Brizuela (Womans Physique).

Plata: Agustín Villalba (Mens), Matías Olmedo (Muscular).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bronce: Christian Vera (Culturismo Sr), Nadia Níven (Bikini).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La competencia reunió a exponentes de distintos países de la región, consolidándose como uno de los eventos más exigentes del calendario sudamericano.

Con estos resultados, Paraguay reafirma su presencia entre las potencias de la disciplina y continúa su proyección de cara a los próximos compromisos internacionales.