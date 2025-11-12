Polideportivo
12 de noviembre de 2025 - 21:35

Fisicoculturismo: Gran cosecha de medallas

El paraguayo Bruno "Samurái" Benítez, con otro overall.
El Team Paraguay tuvo una destacada actuación en el Campeonato Internacional Noche de Campeones – Rosario 2025, realizado en Argentina, donde los atletas nacionales volvieron a dejar en alto la bandera paraguaya con una cosecha sobresaliente de nueve medallas de oro, tres de plata, dos de bronce y tres títulos overall.

Por ABC Color

Los destacados Overall: Juan Ávalos (Mens Challenger), Christian Vera (Classic), Bruno Benítez (Culturismo Sr).

Oro: Juan Ávalos (Mens Oficial y Mens), Marcos Vaesken (Mens), Fabio Coronel (Mens Máster), Christian Vera (Classic), Bruno Benítez (Culturismo Máster y Culturismo Sr), Paz Mosqueira (Wellness Junior), Nancy Brizuela (Womans Physique).

Los atletas paraguayos se lucieron en el escenario internacional.
Plata: Agustín Villalba (Mens), Matías Olmedo (Muscular).

Bronce: Christian Vera (Culturismo Sr), Nadia Níven (Bikini).

La competencia reunió a exponentes de distintos países de la región, consolidándose como uno de los eventos más exigentes del calendario sudamericano.

Con estos resultados, Paraguay reafirma su presencia entre las potencias de la disciplina y continúa su proyección de cara a los próximos compromisos internacionales.