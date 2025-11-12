Futsal FIFA: Base y Formativas proclama a sus campeones

Tras la disputa de las finales, surgieron los campeones en las distintas categorías del futsal: Sportivo Ameliano en Sub 9, Olimpia en Sub 11, Sport Colonial en Sub 13, Deportivo Sajonia en Sub 15 y Exa Ysaty en Sub 17.
Detalles por categoría
Categoría Sub 9 - Campeón: Sportivo Ameliano, vice campeón: Olimpia;
Valla menos vencida: Rafael Vaesken, Isidro Colmán y Thiago Gauto del Club Sport Colonial.
Goleador: Thiago Delvalle del Club Sportivo Ameliano con 28 goles convertidos.
Categoría: Sub 11 - Campeón: Olimpia, vice campeón: Deportivo Humaitá;
Valla menos vencida: Juan Pablo Bogarín del Club Olimpia.
Goleador: Ángel Morel del Club Olimpia
Categoría: Sub 13 - Campeón: Sport Colonial, vice campeón: Atlántida;
Valla menos vencida: Mateo Vaesken, Joaquín Torres y Leandro Ayala del Club Sport Colonial.
Goleadores: Benjamín Duarte del Club Cerro Porteño y Axel Pérez del Club Coronel Escurra.
Categoría: Sub 15 - Campeón: Deportivo Sajonia, vice campeón: Sport Colonial;
Valla menos vencida: Fabio Escobar y José Chaparro de Cerro Porteño.
Goleador: Dahir Bispo del Gaspar R. De Francia con 31 goles.
Categoría: Sub 17 - Campeón: Exa Ysaty, vice campeón: AFEMEC;
Valla menos vencida: Antonio Acuña, Jeremías Aguilar y Guillermo Martínez del Deportivo Campoalto.
Goleador: Máximo Da Silva de Afemec, con 27 goles.