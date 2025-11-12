Polideportivo
12 de noviembre de 2025 - 21:50

Futsal FIFA: Base y Formativas proclama a sus campeones

Deportivo Sajonia se coronó en la categoría Sub 15.
Las Bases y Formativas de la Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol consagró a sus monarcas de la temporada 2025.

Por ABC Color

Tras la disputa de las finales, surgieron los campeones en las distintas categorías del futsal: Sportivo Ameliano en Sub 9, Olimpia en Sub 11, Sport Colonial en Sub 13, Deportivo Sajonia en Sub 15 y Exa Ysaty en Sub 17.

Detalles por categoría

Categoría Sub 9 - Campeón: Sportivo Ameliano, vice campeón: Olimpia;

Valla menos vencida: Rafael Vaesken, Isidro Colmán y Thiago Gauto del Club Sport Colonial.

Goleador: Thiago Delvalle del Club Sportivo Ameliano con 28 goles convertidos.

Categoría: Sub 11 - Campeón: Olimpia, vice campeón: Deportivo Humaitá;

Valla menos vencida: Juan Pablo Bogarín del Club Olimpia.

Goleador: Ángel Morel del Club Olimpia

Categoría: Sub 13 - Campeón: Sport Colonial, vice campeón: Atlántida;

Valla menos vencida: Mateo Vaesken, Joaquín Torres y Leandro Ayala del Club Sport Colonial.

Goleadores: Benjamín Duarte del Club Cerro Porteño y Axel Pérez del Club Coronel Escurra.

Categoría: Sub 15 - Campeón: Deportivo Sajonia, vice campeón: Sport Colonial;

Valla menos vencida: Fabio Escobar y José Chaparro de Cerro Porteño.

Goleador: Dahir Bispo del Gaspar R. De Francia con 31 goles.

Categoría: Sub 17 - Campeón: Exa Ysaty, vice campeón: AFEMEC;

Valla menos vencida: Antonio Acuña, Jeremías Aguilar y Guillermo Martínez del Deportivo Campoalto.

Goleador: Máximo Da Silva de Afemec, con 27 goles.