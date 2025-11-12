Gimnasia: Buen nivel en Copa Unión

El evento, organizado por el Club TKD, reunió a más de un centenar de talentosas gimnastas pertenecientes a los clubes afiliados a la Federación Paraguaya de Gimnasia (FPG).

Las atletas compitieron en las modalidades de viga, salto, suelo y barra asimétrica, desplegando un gran nivel técnico en cada presentación.

Las mejores de cada categoría fueron premiadas con medallas, mientras que las tribunas lucieron colmadas de público, que acompañó con entusiasmo y emoción cada rutina, en una verdadera fiesta deportiva y familiar.

* Rumbo al Sudamericano de Medellín. Tras el exitoso certamen local, ocho gimnastas del Club TKD representarán a Paraguay en el Campeonato Sudamericano USAG GAF, que se disputará del 3 al 7 de diciembre en Medellín, Colombia.