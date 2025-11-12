Liga Sudamericana de Baloncesto: Ex NBA a San José

El refuerzo estadounidense también jugará el Top 4 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto local, que se encuentra en fase cuadrangular semifinal.

Lea mas: Los Kings, al Final Four

En cuanto a la Sudamericana, el team santo disputará su pase al Final Four (cuadrangular final) de la LSB desde este viernes hasta el domingo y el ala-pívot Sharpe será de gran ayuda sumándose a sus compatriotas, el base triplista Austin Wrighten y el pívot Raven Barber, quienes aportaron bastante para que San José clasificara a las semifinales del torneo regional.

Esta serie se jugará en el polideportivo “León Coundou” del San José, con los equipos del Regatas Corrientes de Argentina, Corinthians de Brasil y Defensor Sporting Club de Uruguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Avanzarán al Final Four los dos mejores, para cruzarse con Ferrocarril Oeste de Argentina y Olimpia Kings, primero y segundo del Grupo E, que se disputó hasta el domingo en el polideportivo de Capiatá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Programación. El programa a desarrollarse en el “León Coundou” es el siguiente:

Viernes 17:10 Corinthians vs. Regatas Corrientes y 20:10 San José vs. Defensor Sporting;

Sábado 16:40 Regatas vs. Defensor Sporting y San José vs. Corinthians;

Domingo 16:40 Defensor vs. Corinthians y San José vs. Regatas.