Daniel Vallejo avanza a cuartos de final en Uruguay

Vallejo se impuso al ecuatoriano Álvaro Guillén con un trabajoso 2-1, en parciales de 2-6, 6-3 y 6-4, en un encuentro donde fue de menos a más, mostrando solidez mental y un servicio más consistente en los momentos clave del partido.

Con este triunfo el joven tenista paraguayo avanzó por primera vez a los cuartos de final en este certamen, y en la próxima instancia enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Alex Barrena y el chileno Cristian Garín, ex top 20 del ranking ATP, lo que anticipa un desafío de alto nivel.

En su debut en Montevideo, Vallejo había eliminado al argentino Guido Iván Justo con parciales de 4-6, 6-2 y 6-3, demostrando su capacidad de reacción y su buena adaptación.

Alcaraz asegura el #1

El español Carlos Alcaraz terminará el 2025 en el primer puesto del ranking ATP después de su victoria ante el italiano Lorenzo Musetti 6-4 y 6-1 este jueves en el Masters ATP en Turín.

Alcaraz cerrará el año en el trono mundial del tenis por segunda ocasión de su carrera, después de 2022.

Este año el tenista murciano conquistó ocho torneos, entre ellos Roland Garros y el US Open, y suma en su palmarés 24 títulos, 6 de ellos de Grand Slam.