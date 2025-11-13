Futsal FIFA: 3 de Noviembre se corona en Primera División

Ambos elencos jugarán el torneo de la División de Honor 2026, en el segundo escalafón del futsal.

SÍNTESIS. 3 de Noviembre 6-3 Americana.

Cancha: CEO del COP. Árbitro principal: Bill Villalba. Árbitro auxiliar: José Ocampo. Tercer árbitro: Carlos Martínez. Cuarto árbitro: Jorge Martínez. Cronometrista: Rosa Jara. Delegado APF: Alcides Delagracia.

3 de Noviembre 6: Matías Cardenas; Moisés Avilés, Iván Méndez, César Olmedo y Ezequiel Nozeret. Alternaron: Walter Piñanez, Lucas Sánchez, Alex López, Lionel Acosta, Víctor Mora, Jesús Escobar, Jorge Rojas, Santino Franco y Jorge Valdez. DT: Roberto Del Pozo.

Universidad Americana 3: Thiago Giménez; Walter Cardozo, Luis Samaniego, Arnaldo Rodas y Walberto Villalba. Alternaron: Sebastián Moreno, Paulo Fernández, Mario Barreto, Enzo Jacquet, Álvaro Quiñónez, Lucas Ortiz, Cristian Benítez, José Benítez y Sebastián Portillo. DT: Julio Cáceres.

Goles: 2’ PT y 10’ ST Aviles, 5’40” Mora, 12’ ST y 16’ ST Sánchez y 17’30” ST Méndez (3N); PT 8’ Rodas, 9’30” Quiñónez y 14’30” Villalba (UA).

Amonestados: PT 19’ Mora y ST 7’ Valdez (3N); ST 5’ Cardozo y 17’30” Villalba (UA).

Goleador del torneo: Walberto Villalba de Americana; Valla menos vencida: 3 de Noviembre.