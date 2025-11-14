Polideportivo
14 de noviembre de 2025 - 23:20

Futsal FIFA: Fructíferos amistosos

Fabrizio Vera, nueva figura.
La selección paraguaya consiguió su segundo triunfo frente a Chile, en los amistosos de preparación con miras a la participación albirroja en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, que se inician a fin de mes en el país incaico.

Por ABC Color

El segundo amistoso de futsal contra los trasandinos se disputó el jueves, en el polideportivo de Capiatá, y los anfitriones ganaron 2-1. Todos los goles se convirtieron en la complementaria.

Robert Gamarra (5’28”) y Diego Poggi (9’) anotaron para los paraguayos, mientras Tomás Chacón (11’30”) descontó para los visitantes.

En el primer juego, el martes, los dirigidos por el coach Carlos Chilavert se impusieron 5 a 1.

Paraguay jugará los Bolivarianos del 29 de noviembre al 4 de diciembre