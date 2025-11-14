Futsal FIFA: Fructíferos amistosos

El segundo amistoso de futsal contra los trasandinos se disputó el jueves, en el polideportivo de Capiatá, y los anfitriones ganaron 2-1. Todos los goles se convirtieron en la complementaria.
Robert Gamarra (5’28”) y Diego Poggi (9’) anotaron para los paraguayos, mientras Tomás Chacón (11’30”) descontó para los visitantes.
En el primer juego, el martes, los dirigidos por el coach Carlos Chilavert se impusieron 5 a 1.
Paraguay jugará los Bolivarianos del 29 de noviembre al 4 de diciembre