Hipismo: FEI Challenge y 7ª fecha

Organiza la Escuela Paraguaya de Equitación.

Las pruebas se iniciarán a las 8:30 con los Challenge C, B y A, con altura de obstáculos desde 1,00 a 1,30 metros, en tipo de prueba “Dos Ruedas”.

Luego ingresarán los chicos de la Mini Escuela (0,30), posteriormente las Escuelas Menores y Mayores de 0,60 a 0,90 metros, a “Tiempo Ideal”.

Cerrarán las amazonas y jinetes de 1,00 a 1,40 “A Cronómetro”.

Este domingo habrá una programación similar y se cerrarán las dos competencias con la entrega de premios.