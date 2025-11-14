La tregua olímpica para Milán-Cortina 2026 se presentará el día 19 a la Asamblea de la ONU

La resolución sobre la tregua será presentada formalmente a los estados miembros por el gobierno de Italia, en estrecha colaboración con el COI, el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Organizador de Milán-Cortina 2026, juegos que se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

El presidente de Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagò, será quien haga la exposición ante la Asamblea General de la ONU en nombre de Italia y le seguirán las intervenciones de los estados y las observaciones de la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

La tregua olímpica, que se remonta a los antiguos Juegos Olímpicos de Olimpia en el año 776 a. C. y tiene por objeto garantizar el cese de las hostilidades, permitiendo el paso seguro y la participación de los atletas y espectadores en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El COI revivió la tregua olímpica en 1992 y se presenta antes de cada edición de los Juegos. Tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 el COI no permitió participar a Rusia y Bielorrusia en los Juegos de París 2024 por violar la tregua olímpica.

