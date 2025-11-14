Liga Sudamericana de Baloncesto: San José desea reponerse

En buena parte del juego de basket los orientales estuvieron al frente, aunque por escasa diferencia: 8-12, 20-14, 22-21, 14-7 para los uruguayos.

Lea mas: Un gran fin de semana

Hubo bajo goleo de los titulares santos, con 15 puntos de aporte desde la banca. El tirador americano Austin Wrighten anotó 14 puntos (4/8 triples).

En la visita el tirador Facundo Terra convirtió 17 (4/7 triples, 2/8 dos puntos) y los titulares anotaron el 90% del tantos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Regatas, con triunfo. En primer turno, Regatas Corrientes se impuso a Corinthians de Brasil por 72-66.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos mejores clasificarán al Final Four, donde esperan Ferro de Argentina y Olimpia Kings.

* Programa de este sábado: 16:40 Regatas-Defensor, 19:40 San José-Corinthians.

* Torneo Clausura. Olimpia Kings se impuso 93-67 este viernes a Félix Pérez Cardozo en el partido por las revanchas del Top 4 semifinal del Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Kings, clasificados al Final Four de la Liga Sudamericana, buscan clasificar a las finales del torneo local.