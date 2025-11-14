Polideportivo
14 de noviembre de 2025 - 23:17

Liga Sudamericana de Baloncesto: San José desea reponerse

Raven Barber, pívot americano del San José, busca la canasta contra Defensor Sporting.
Deportivo San José cayó este viernes 64-54 frente al Defensor Sporting de Uruguay, en la apertura de juegos por el Grupo F de las semifinales de la Liga Sudamericana de Baloncesto, y este sábado buscará reponerse del traspié contra Corinthians de Brasil. Los “santos” son anfitriones de esta serie en el polideportivo León Coundou.

En buena parte del juego de basket los orientales estuvieron al frente, aunque por escasa diferencia: 8-12, 20-14, 22-21, 14-7 para los uruguayos.

Hubo bajo goleo de los titulares santos, con 15 puntos de aporte desde la banca. El tirador americano Austin Wrighten anotó 14 puntos (4/8 triples).

En la visita el tirador Facundo Terra convirtió 17 (4/7 triples, 2/8 dos puntos) y los titulares anotaron el 90% del tantos.

* Regatas, con triunfo. En primer turno, Regatas Corrientes se impuso a Corinthians de Brasil por 72-66.

Los dos mejores clasificarán al Final Four, donde esperan Ferro de Argentina y Olimpia Kings.

* Programa de este sábado: 16:40 Regatas-Defensor, 19:40 San José-Corinthians.

* Torneo Clausura. Olimpia Kings se impuso 93-67 este viernes a Félix Pérez Cardozo en el partido por las revanchas del Top 4 semifinal del Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Kings, clasificados al Final Four de la Liga Sudamericana, buscan clasificar a las finales del torneo local.