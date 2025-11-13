Baloncesto: Un gran fin de semana

San José será anfitrión del segundo grupo cuadrangular semifinal de básquetbol que se disputará por tres días, desde este viernes al domingo, y que ofrecerá dos pasaportes para el Final Four de la competencia.

Componen esta serie el Regatas Corrientes de Argentina, que había clasificado segundo de su grupo, con los santos como líderes, pues estos le habían ganado a los argentinos por la fase anterior, en el “León Coundou”.

Además estarán buscando las finales del torneo mas importante a nivel de clubes de la región Corinthians de Brasil y Defensor Sporting Club de Uruguay.

* Programación de la fecha 1. Los juegos de este viernes serán: 17:10 Corinthians vs. Regatas Corrientes, 20:10 Deportivo San José vs. Defensor Sporting.

El sábado, los santos jugarán contra Corinthians y el domingo, el broche, nuevamente contra Regatas.

Los dos mejores avanzarán al Final Four, donde ya esperan para los cruces entre el primero y segundo de cada grupo, Ferrocarril Oeste de Argentina y Olimpia Kings.

Torneos locales

Este viernes se inician las finales del Torneo Femenino de Primera, entre Félix Pérez Cardozo y Deportivo San José, al mejor de tres juegos.

El partido será a las 19:00 en el “Efigenio González” de Villa Morra, a las 19:00.

Por otra parte, Olimpia Kings se enfrentará a Félix Pérez de fondo, a las 21:00, por las revanchas del Final Four del torneo Clausura.