14 de noviembre de 2025 - 20:48

Michelle y Giuliana caen en el estreno del Mundial de vóley playa en Australia

De espalda Michelle Sharon Valiente se saluda con su dupla Giuliana Poletti Corrales en Pinky Flat, Adelaida, Australia.
Las paraguayas Giuliana Poletti (25 años) y Michelle Valiente (27) cayeron este viernes en su estreno en el Mundial de Vóley Playa, que se disputa hasta el domingo 23 en las cinco canchas de The Drive y Pinky Flat, en Adelaida, Australia.

El binomio olímpico Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla ucraniana compuesta por Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).

Luego se medirán a las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes, por el Grupo A en la madrugada del 15 de noviembre a las 02:30 y el tercer encuentro será frente a las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca también en la madruga del 17 de noviembre desde la 01:30.

Un total de 96 equipos (48 de hombres y 48 de mujeres) de 40 naciones diferentes se enfrentarán en el certamen más grande del mundo.

Entre los países hispanohablantes a seguir, destacan la dupla masculina formada por los primos Grimalt, Esteban y Marco, de Chile; y la pareja cubana que sorprendió en París 2024, Jorge Alayo y Noslen Díaz.