Michelle y Giuliana caen en el estreno del Mundial de vóley playa en Australia

El binomio olímpico Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla ucraniana compuesta por Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).
Luego se medirán a las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes, por el Grupo A en la madrugada del 15 de noviembre a las 02:30 y el tercer encuentro será frente a las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca también en la madruga del 17 de noviembre desde la 01:30.
Un total de 96 equipos (48 de hombres y 48 de mujeres) de 40 naciones diferentes se enfrentarán en el certamen más grande del mundo.
Entre los países hispanohablantes a seguir, destacan la dupla masculina formada por los primos Grimalt, Esteban y Marco, de Chile; y la pareja cubana que sorprendió en París 2024, Jorge Alayo y Noslen Díaz.