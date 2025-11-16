Polideportivo
16 de noviembre de 2025 - 19:22

SCA de balonmano: Guerreras U18 debutan en casa

Las guerreritas juveniles buscarán la supremacía regional en casa, en el torneo que se inicia este lunes.
Las guerreritas juveniles buscarán la supremacía regional en casa, en el torneo que se inicia este lunes.Gentileza

La selección paraguaya U18 debutará este lunes frente a su similar de Uruguay en el SCA Hándbol Femenino Sub 18 Asunción 2025, que se celebrará en el SND Arena hasta el viernes.

Por ABC Color

De nuevo, nuestro país será anfitrión del balonmano de la región.

Lea mas: Mes de compromisos internacionales

Tomarán parte de este torneo de hándbol 9 seleccionados, que están divididos en tres grupos, a saber:

Grupo A: Brasil, Perú y Costa Rica;

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Grupo B: Argentina, Guatemala y Venezuela;

Grupo C: Chile, Uruguay y Paraguay.

* Programación. El programa de la fecha contempla los siguientes cotejos: 14:00 Perú vs. Costa Rica, 16:30 Guatemala vs. Venezuela, 19:00 Uruguay vs. Paraguay.

Mañana: 14:00 Costa Rica vs. Brasil, 16:30 Venezuela vs. Argentina, 19:00 Paraguay vs. Chile.

Miércoles: 14:00 Argentina vs. Guatemala, 16:30 Brasil vs. Perú, 19:00 Chile vs. Uruguay.

* Siguientes fases. Clasificarán a las semifinales, a disputarse el jueves, las selecciones que culminen primeras en su serie y el mejor segundo considerando los tres grupos.

La primera semifinal del jueves será a las 15:00, entre el 2º primero vs. 3er. primero y a las 19:00 entre el 1er. primero y el primer segundo.

En los partidos del viernes se disputarán los duelos por el tercer lugar, además de la gran final por el oro.

Tanto el jueves como el viernes también se disputarán los juegos por reclasificaciones para los puestos del quinto al noveno.