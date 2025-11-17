Excampeón de boxeo peleará contra youtuber

Anthony Joshua, británico de 36 años y excampeón unificado de peso pesado en dos ocasiones, se enfrentará al youtuber convertido en boxeador Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

Lea más: Alcaraz, en la cima del tenis mundial

La pelea constará de ocho asaltos de tres minutos cada uno. Paul, de 28 años, tenía previsto inicialmente enfrentarse al peso ligero Gervonta Davis en un combate de exhibición a principios de este mes, pero esta pelea fue cancelada.

El youtuber estadounidense ya se midió, en noviembre de 2024 en Texas, al legendario boxeador Mike Tyson. Joshua no vuelto a pelear desde que fue derrotado por su compatriota Daniel Dubois en Wembley en setiembre del año pasado en un combate por el título de la Federación Internacional de Boxeo. AFP

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy