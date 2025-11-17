Giuliana Poletti y Michelle Valiente siguen dando pelea en el Mundial de vóley playa

Las paraguayas, que perdieron sus primeros dos partidos en el certamen ante Ucrania y Brasil, consiguieron ganar el último partido del Grupo A ante las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca por 2-0 (21-18 y 21-16) y accedieron a la ronda de Lucky Losers,
Ahora, desde las 02:00 de la madrugada de este martes, Poletti y Valiente se medirán a las checas Kylie Neuschaeferová y Martina Maixnerová y de ganar se meterán en la siguiente instancia del evento ecuménico.
Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla de brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (21-16 y 21-14), correspondiente al segundo partido del Grupo A.
En la primera fecha cayeron ante las ucranianas Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).
Un total de 96 equipos (48 de hombres y 48 de mujeres) de 40 naciones diferentes se enfrentarán en el certamen más grande del mundo.