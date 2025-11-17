Polideportivo
17 de noviembre de 2025 - 22:08

Giuliana Poletti y Michelle Valiente siguen dando pelea en el Mundial de vóley playa

Giuliana Poletti Corrales (25 años) festeja uno de los puntos ante la dupla peruana.
Giuliana Poletti Corrales (25 años) festeja uno de los puntos ante la dupla peruana.

El binomio olímpico paraguayo Michelle Valiente y Giuliana Poletti triunfaron en su último partido por el Grupo A y siguen dando pelea en el Mundial de vóley playa que se realiza en Adelaida, Australia.

Por ABC Color

Las paraguayas, que perdieron sus primeros dos partidos en el certamen ante Ucrania y Brasil, consiguieron ganar el último partido del Grupo A ante las peruanas Claudia Gaona y Lisbeth Allca por 2-0 (21-18 y 21-16) y accedieron a la ronda de Lucky Losers,

Lea más: Sinner y Alcaraz, amigos fuera de la pista

Ahora, desde las 02:00 de la madrugada de este martes, Poletti y Valiente se medirán a las checas Kylie Neuschaeferová y Martina Maixnerová y de ganar se meterán en la siguiente instancia del evento ecuménico.

Enérgico grito de celebración de Michelle Sharon Valiente que retumbó en Adeliada, Australia.
Enérgico grito de celebración de Michelle Sharon Valiente que retumbó en Adeliada, Australia.

Michelle y Giuli, referentes de este de deporte en la región, cedieron ante la dupla de brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (21-16 y 21-14), correspondiente al segundo partido del Grupo A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la primera fecha cayeron ante las ucranianas Tetiana Lazarenko y Dariia Romaniuk por 2-0 (21-17 y 21-15).

Un total de 96 equipos (48 de hombres y 48 de mujeres) de 40 naciones diferentes se enfrentarán en el certamen más grande del mundo.