Cerca de la fiesta de los Juegos Sudamericanos Escolares

Serán 9 disciplinas y 12 modalidades integran el programa deportivo del encuentro entre atletas escolares de Sudamérica.
Las competencias tendrán sede en escenarios ubicados en dos parques deportivos principales: el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes y el Parque Olímpico Paraguayo.
En la SND se llevarán a cabo las disciplinas: balonmano, vóley piso y playa, básquetbol, judo, tenis de mesa, ajedrez, atletismo y atletismo adaptado.
Mientras, en el Parque Olímpico Paraguayo tendrán sede las competencias de natación, natación adaptado, futsal y Básquet 3×3.
Bajo el lema Donde nacen las leyendas, la cita promete una semana de intensa competencia entre los deportistas en formación.
Paraguay asumió la sede luego que Brasil declinó en su organización debido a problemas con el presupuesto. Este año nuestro país ha sido escenario de grandes eventos, como los Panamericanos Junior y el Mundial de Rally.